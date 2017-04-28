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Группа «Сафмар» предложила миноритариям «М.Видео» $7 за акцию

В рамках реализации сделки по покупке 57,7% акций ПАО «М.видео», крупнейшей компании России в сегменте розничной торговли бытовой техникой и электроникой (далее - «М.видео»), у Александра Тынкована и его партнеров, сегодня Группа САФМАР направила миноритарным акционерам ПАО «М.видео» добровольное предложение (далее - «Добровольное Предложение») о приобретении акций «М.видео».

Добровольное Предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров по цене основной сделки, наравне с получением одобрения ФАС, являлось одним из ключевых условий договора между продавцом и покупателем. Ранее Группа САФМАР получила одобрение ФАС на выкуп 100% акций ПАО «М.видео», при этом условия предписания ФАС в отношении сделки существенно не отразятся на будущем бизнесе Группы.

Выкуп акций будет производиться по цене 7 долларов США за одну акцию с оплатой в рублях по курсу ЦБ 56,9364 руб./доллар США (курс на дату направления в Банк России Добровольного Предложения, 29 марта 2017 г.). Срок принятия Добровольного Предложения составляет 71 день с момента получения Добровольного Предложения ПАО «М.видео» (28 апреля 2017 г.). Добровольное Предложение в соответствии с законом обеспечено банковской гарантией.

Александр Тынкован, основатель, президент и генеральный директор «М.Видео», сказал: «Я и мои партнеры рады тому, что сделка реализуется в соответствии с планом. Для нас было особенно важно обеспечить гарантии прав всех акционеров «М.видео», и мы признательны Михаилу Сафарбековичу Гуцериеву за готовность обеспечить такие гарантии. «М.видео» стремится к достижению самых амбициозных целей и с новым акционером сможет выйти на следующий этап развития. Я верю в будущее объединенной компании и буду участвовать в управлении вместе с новым акционером после завершения сделки».

Сегодня, 28 апреля, в 17.00 по московскому времени Александр Тынкован и представители Покупателя Саид Гуцериев и Билан Ужахов проведут конференц-звонок для инвесторов и аналитиков с сессией вопросов-ответов.

Автор: Анна
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