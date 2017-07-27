Группа «Сафмар» продала 24,66% акций "М.Видео" международным инвесторам

Группа «Сафмар», владеющая через компанию Lagranolia Holdings Limited контрольным пакетом «М. Видео», продала международным инвесторам около 44,33 млн акций ретейлера (24,66% капитала) по цене 405 руб. за штуку.

В сообщении «М. Видео» отмечается, что в результате сделки доля «Сафмар» в уставном капитале ретейлера сократится до 57,68%.

После появления новостей о сделке стоимость акций «М. Видео» на Московской бирже опустилась до 405 руб., что примерно на 6,2% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Владельцем контрольного пакета акций «М. Видео» «Сафмар» стала в апреле 2017 года, выкупив его у Александра Тынкована и его партнеров. Позднее группа увеличила свой пакет, приобретя еще 24,66% акций в рамках добровольного предложения миноритарным акционерам.