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Группа «Сафмар» рассказала о перспективах «Эльдорадо» и «М.Видео»

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М.видео
М.видео
Бытовая техника

Новый владелец сетей электроники и бытовой техники «Эльдорадо» и «М.Видео» группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова подготовила для инвесторов презентацию, в которой отразила свое видение перспектив синергии двух сетей.

В частности, в документе говорится, что объединение сетей позволит улучшить экономические показатели за счет обмена опытом, оптимизации ассортиментной матрицы и разработки дополнительных сервисных предложений для потребителей и поставщиков, централизованного приобретения рекламы, а также повышения эффективности маркетинговых расходов.

Возглавит компанию основатель «М.Видео» Александр Тынкован, вице-президентами объединенного бизнеса станут Билан Ужахов и Павел Бреев. В состав совета директоров компании войдут 14 человек.

Группа «Сафмар» также приводит объединенные данные «Эльдорадо» и «М.Видео» по итогам 2016 года. Так, к концу прошлого года обе сети занимали 26,5% рынка по выручке, еще 21,2% компании занимают на рынке интернет-торговли электроникой. Совместная выручка компаний в 2016 году в случае совместного расчета составила 296 млрд рублей, количество магазинов совокупно — 816.

Финансовая группа «Сафмар» семьи Гуцериевых-Шишхановых получила контроль над торговой сетью «Техносила» в 2015 году. В июне 2017 года, после того как «Сафмар» договорилась о покупке «М.Видео» и «Эльдорадо», владелец «Техносилы» решил оставить её только в виде онлайн-магазина, а существующие магазины ребрендировать в «Эльдорадо».

Компании и сервисы: М.видео, Техносила, Эльдорадо
Автор: Анна
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