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Бренд «Эльдорадо» будет жить

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М.видео
М.видео
Бытовая техника

Группа «Сафмар» намерена сохранить бренд «Эльдорадо», признав его конкурентоспособным в долгосрочной перспективе, сообщает РБК.

По словам представителя совета директоров «Эльдорадо» Саида Гуцериева, в целом итоги года демонстрируют высокий уровень доверия рынка к бренду «Эльдорадо», его конкурентоспособность на долгосрочную перспективу вне зависимости от дальнейших планов развития группы в сегменте бытовой техники, электроники и товаров для дома. Г-н Гуцириев подчеркнул, что бренд «Эльдорадо» будет сохранен.

Он отметил «уверенный рост ключевых показателей» «Эльдорадо» в 2016 году, в первую очередь интернет-подразделения ритейлера. Так, интернет-торговля занимает долю в 18,4% от общего оборота компании. За год компания открыла 33 новых магазина, общее количество торговых точек в сети выросло до 430 штук.

Ранее сообщалось, что к «М.Видео» может быть присоединен ритейлер «Эльдорадо» после того, как в середине декабря основные владельцы «М.Видео» согласились уступить свои доли в компании группе «Сафмар».

В конце декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила на два месяца принятие решения о согласовании этой сделки.

Компании и сервисы: М.видео, Эльдорадо
Автор: Анна
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