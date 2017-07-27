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Группа САФМАР" выкупила у миноритариев "М.видео" 24,66% капитала

Группа САФМАР сообщила об итогах добровольного предложения о выкупе обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «М.видео» миноритарным акционерам ПАО «М.видео», в рамках которого к выкупу было предъявлено 44 331 429 Акций на общую сумму 17 668,5 млн руб., что составляет приблизительно 24,66% от уставного капитала Компании.

Таким образом, ПАО «М.видео» остается публичной компанией с листингом в первом котировальном списке Московской Биржи и приблизительно 17,66% Акций в свободном обращении от уставного капитала Компании. Компания продолжит работу в рамках лучших практик корпоративного управления.

28 апреля 2017 г. Группа САФМАР сделала добровольное предложение миноритарным акционерам ПАО «М. видео» о приобретении у них обыкновенных акций эмитента по цене 7 долларов США за одну акцию. Добровольное предложение было сделано в рамках исполнения условий сделки по покупке приблизительно 57,68% акций ПАО «М.видео» у Александра Тынкована и его партнеров. Ранее сделка была одобрена ФАС России.

Все выплаты в рамках Добровольного предложения Группа САФМАР завершила раньше сроков в полном соответствии с действующим законодательством. Общий объем выплат составил 17 668,5 млн руб.

Группа САФМАР намерена переименовать ПАО «М.видео» в ПАО «Сафмар Ритейл» и создать на ее базе управляющую компанию, в которую войдет принадлежащая покупателю группа компаний «Эльдорадо». При этом «Сафмар Ритейл» продолжит развивать сети «М. видео» и «Эльдорадо» отдельно, сохраняя их собственный менеджмент. В соответствии с анонсированными ранее планами ПАО «М.Видео» 7 августа 2017 г. проведет внеочередное собрание акционеров компании, на котором будет избран новый Совет директоров компании.

«Будучи основным акционером Компании, мы нацелены на сохранение публичного статуса ПАО „М. видео“ и считаем, что Компания имеет высокий потенциал для роста и представляет значительный интерес для инвесторов. „М.видео“ и „Эльдорадо“ лидируют на рынке потребительской электроники, имеют значительные перспективы успешной синергии, обладают возможностями и экспертизой для реализации новых амбициозных проектов», — отметил Микаил Гуцериев, основатель Группы САФМАР.

«Добровольное предложение миноритарным акционерам „М.видео“ было реализовано Группой САФМАР в рамках лучших международных практик корпоративного управления. Я и менеджмент компании полностью поддерживаем решение сохранить публичный статус создаваемого холдинга „Сафмар Ритейл“. Мы приложим все усилия для дальнейшего роста капитализации компании и укрепления ее рыночных позиций», — подчеркнул президент и основатель «М.видео» Александр Тынкован.

Автор: Анна
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