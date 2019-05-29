Группа «Связной» завершила слияние с «Евросетью» и объявляет о назначении Оксаны Гуськовой генеральным директором

Группа «Связной» объявляет об успешном завершении интеграции лидеров рынка — розничных сетей «Связной» и «Евросеть». В результате объединения компаний сформирована единая ИТ-инфраструктура, осуществлён переход на единую логистическую систему, произведено слияние юридических лиц операционных компаний. Итогом интеграции стало появление на российском рынке крупного игрока с огромным потенциалом роста.

Генеральным директором группы «Связной» с 01 июня 2019 года назначена

Оксана Гуськова, в настоящее время — Старший вице-президент по коммерческой деятельности компании. Александр Малис, ранее занимавший эту позицию, оставляет должность. Группа «Связной» благодарит Александра за его огромный вклад в развитие «Евросети» и высокопрофессиональную работу в сложный период интеграции.

Александр Малис: «Последние полгода Оксана готовилась занять пост Генерального Директора, входя в курс всех процессов компании и специфики бизнеса. Таким образом, вся преемственность текущих процессов и взаимоотношений с партнерами полностью обеспечена. Ближайшие месяцы готов оказать компании и Оксане любую необходимую помощь»

Оксана Гуськова: «Я горжусь тем, что являюсь частью Связного. Команда проделала огромную работу по объединению и успешно завершила интеграцию. Мы вступаем в новый этап, в рамках которого мы планируем развивать новые направления бизнеса и продолжим сохранять фокус на лидерской позиции».

До прихода в Связной в августе 2018 года Оксана руководила операционным бизнесом национальных компаний потребительского сектора — лидеров в своих сегментах рынка, включая PepsiCo Russia, «Вимм-Билль-Данн», «РусАгро», «Мистраль». Оксана обладает 17-летним опытом повышения операционной эффективности, разработки и вывода на рынок новых продуктов, оптимизации структур управления и интеграции бизнес-процессов.