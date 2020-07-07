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Грузоперевозок между Россией и Казахстаном: тренды и итоги года

По итогам 2020 года объем грузоперевозок между Россией и Казахстаном останутся на прежнем уровне. Сложно прогнозировать рост данного показателя ввиду тенденции к усилению пограничного контроля между странами. В прошлом году товарооборот между странами составил 19,6 миллиарда долларов, таковы данные Федеральной таможенной службы. При этом импорт из России в Казахстан вырос на 7,7% и составил 14 миллиардов долларов. Экспорт из Казахстана в Россию увеличился на 4,2% и составил 5,6 миллиарда долларов.

Делать предположения о сохранении прошлогоднего объема грузоперевозок позволяет динамика восстановления перевозок между странами. Так как после существенного падения в период карантина — порядка 50% — уже в июне грузовой трафик вернулся на уровень июня 2019 года. При этом объемы перевозок в обоих направлениях на данный момент примерно одинаковые. К таким выводам пришли эксперты «Первой экспедиционной компании» (ПЭК) по итогам оперативного анализа конъюнктуры рынка.

Одновременно с этим объемы перевозок ПЭК между Россией и Казахстаном могут вырасти на 20% по сравнению с 2019 годом.

«В Казахстан из России чаще всего импортируют производственное и IT-оборудование, оргтехнику, электроприборы, мебель, мебельную фурнитуру и автозапчасти. В обратном направлении везут преимущественно китайские товары: велосипеды, запчасти, хозтовары, аксессуары для телефонов, видеорегистраторы. Так как Казахстан имеет тесные логистические связи с КНР. И часть китайских поставщиков предпочитает экспортировать через территорию республики, нежели через Дальний Восток», — пояснил дивизиональный директор по Уральскому федеральному округу и Казахстану ПЭК Александр Кузьмин.

Во время карантина самое существенное падение грузоперевозок между странами было зафиксировано в апреле — сразу на 50%. Что отразилось, в целом, на товарообороте России и Казахстана. По данным Евразийской экономической комиссии, по итогам января-апреля 2020 года, объем взаимной торговли составил $5 397,2 млн. Из них на долю РФ пришлось $3 975,2 млн. По сравнению с январем-апрелем 2019-го данный показатель сократился на 7,3%.

Причиной падения объемов коммерческих перевозок стали ограничительные меры, введенные на территориях обоих государств из-за пандемии коронавируса, считают аналитики ПЭК. В России, в частности, не работали многие предприятия: закрытыми оказались заводы, стройки, а также торговые и бизнес-центры. В связи с чем спрос на коммерческие грузоперевозки в отчетном месяце сократился.

По оценкам Александра Кузьмина, в России во время карантина перестало функционировать около 40-50% компаний. В Казахстане эта цифра еще больше — около 60%. Так как в республике контроль за соблюдением карантинных мер был строже. Например, на въездах и выездах из казахстанских городов-миллионников были установлены блокпосты. Они регулировали трафик и проверяли основания въезда в город граждан и транспортных средств.

Кроме того, Казахстан ввел в апреле достаточно жесткий пограничный контроль, который коснулся в том числе и грузоперевозок. В частности, на территорию республики был запрещен въезд водителей-международников, если с момента их последнего рейса в одну из неблагополучных по коронавирусу стран не прошло 14 дней.

Спрос на коммерческие перевозки в период карантина упал у всех компаний независимо от размера бизнеса. Необходимость в расширении или обновлении производства отпала, и бизнес на время перестал нуждаться в дополнительных станках, сырье, IT-оборудовании и так далее.

«Отложенный спрос компаний к перевозкам наблюдается в конце мая-начале июня, после того как ряд ограничительных мер был снят и в России, и в Казахстане. Объемы перевозок удалось вернуть к значениям, соответствующим среднему показателю для данного периода до пандемии коронавируса», — отметил Александр Кузьмин.

В Казахстане «Первая экспедиционная компания» представлена двумя филиалами: в Нур-Султане и Алматы. В настоящий момент ПЭК осуществляет доставку грузов в 46 городов Республики Казахстана. В их числе как крупные мегаполисы (Нур-Султан, Алматы, Павлодар, Караганда, Шымкент), крупные мегаполисы, города поменьше, расположенные в радиусе 300-500 км от них, а также города Казахстана, расположенные в пределах 300-500 км от Российской границы.

В компании действует услуга льготной доставки в 20 городов Казахстана. Города льготной доставки — это города, в которых нет филиалов ПЭК, но действуют специальные тарифы на забор и доставку грузов в специально отведённые для этого дни недели.

Автор: Анна
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