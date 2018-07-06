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«Грузовичкоф» подарил диван обманутой клиентке «Газелькина»

Компания «Газелькин» взяла у клиентки деньги за доставку дивана, не привезла его и не вернула средства. Проблему решил конкурент компании — «Грузовичкоф». Грузоперевозчик купил ей диван, не взяв денег за доставку и выгрузку.

Залина Маршенкулова заказала доставку дивана по фиксированной стоимости у «Газелькина». Согласно данным в форме заказа на сайте, доставка должна была обойтись ей в 2,6 тысячи рублей, что подтвердил и оператор фирмы, куда девушка позвонила ради уточнения суммы. Однако 2,5 часа спустя, хотя, по словам Маршенкуловой, подобное расстояние даже сквозь пробки она преодолевает за 20 минут, прибывший курьер потребовал заплатить уже 4,5 тысячи. После звонка оператору «Газелькина» выяснилось, что время, проведенное курьером в дороге, также учитывается в итоговой стоимости доставки.

Клиентка отказалась доплачивать за заказ, и тогда грузоперевозчик заявил, что не отдаст ей диван.

На помощь «кинутой» клиентке «Газелькина» подоспели боги маркетинга — «Грузовичкоф». Он подарил новый диван бывшей клиентке своего конкурента.

Компания «Газелькин» имеет очень «мутную» репутацию. По словам пользователей сети, у перевозчика в качестве дополнительной услуги на сайте есть пункт, благодаря которому можно заказать водителя «нашей» национальности — за это взымается дополнительная плата.

По словам журналистки, служба безопасности, узнав об инциденте, пригрозила судебным иском Маршенкуловой. Когда девушка ответила, что будет готовить встречный иск за вымогательство, представитель службы охраны сделал ей комплимент по поводу ее красивого имени. А вот диван так и остался у горе-перевозчика.

Автор: Анна
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