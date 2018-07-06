Guess и Alibaba протестируют смарт-зеркало с искусственным интеллектом

Американский ритейлер Guess совместно с китайским онлайн-гигантом Alibaba разработал систему на базе искусственного интеллекта (ИИ) под названием FashionAI. Новая технология будет внедрена в зеркало, с помощью которого покупатель сможет создать собственный модный образ. Об этом сообщает издание Engadget.

Смарт-зеркало может распознавать цвет, стиль и главные особенности одежды, которую выбрал покупатель. Устройство также предложит дополнительные предметы одежды или аксессуаров, чтобы дополнить образ человека. Таким образом, покупателю достаточно выбрать только один элемент, например, свитер или брюки, а зеркало определит другой предмет, который лучше всего подойдет к первому.

Кроме этого, в каждый элемент одежды встроен Bluetooth, система радиочастотной идентификации RFID и датчики движения для автоматического отображения в смарт-зеркале. Если покупатель захочет примерять что-то из предложенных зеркалом вариантов, ему надо просто нажать на изображение этой вещи, а сотрудник магазина принесет ее.

Умное зеркало на базе технологии FashionAI будет представлено в концептуальном магазине Гонконгского политехнического университета в период с 4 по 7 июля.