Högl запускает в России официальный интернет-магазин

Австрийский производитель обуви Högl, ведущий свою историю с 1935 года, объявил о запуске официального интернет-магазина в России. На момент старта в онлайне компания оперирует розничной сетью из 26 моносторов в России.

В пресс-службе компании подчеркнули, что открытие собственного интернет-магазина на российском рынке стало частью стратегии по развитию и масштабирования бизнеса в стране, пишет FashionUnited.

«Мы уже стараемся синхронизировать маркетинговые сообщения в розничных магазинах, на сайте и в социальных сетях. Мы хотим создать полноценный user experience во всех каналах, чтобы клиент максимально погружался в бренд вне зависимости от источника коммуникации» — прокомментировал Александер Дизер, генеральный менеджер Högl в России.

Запуск интернет-магазина осуществляло подразделение KupiVip.ru e-commerce services, специализирующееся на создании проектов полного цикла.