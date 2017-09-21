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Högl запускает в России официальный интернет-магазин

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HOGL
HOGL

Австрийский производитель обуви Högl, ведущий свою историю с 1935 года, объявил о запуске официального интернет-магазина в России. На момент старта в онлайне компания оперирует розничной сетью из 26 моносторов в России.

В пресс-службе компании подчеркнули, что открытие собственного интернет-магазина на российском рынке стало частью стратегии по развитию и масштабирования бизнеса в стране, пишет FashionUnited.

«Мы уже стараемся синхронизировать маркетинговые сообщения в розничных магазинах, на сайте и в социальных сетях. Мы хотим создать полноценный user experience во всех каналах, чтобы клиент максимально погружался в бренд вне зависимости от источника коммуникации» — прокомментировал Александер Дизер, генеральный менеджер Högl в России.

Запуск интернет-магазина осуществляло подразделение KupiVip.ru e-commerce services, специализирующееся на создании проектов полного цикла.

Компании и сервисы: HOGL
Автор: Анна
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