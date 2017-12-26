H&M готовит к запуску секретный онлайн-проект

Шведская Hennes & Mauritz (H&M), один из крупнейших фэшн-ритейлеров на мировом рынке, готовится к запуску нового онлайн-проекта. Как сообщает портал Breakit, речь идет о запуске онлайн-дискаунтера, который объединит на своей базе коллекции мировых брендов с постоянно сниженными ценами.

В настоящее время официальное название нового проекта не раскрывается, работы ведутся под кодовым словом P12. Известно, что свое участие подтвердили около 60 брендов. Над проектом работают около 100 человек из штата H&M, офис нового онлайн-дискаунтера располагается в Стокгольме. Запуск проекта запланирован на середину апреля 2018 года.

Создатели новой платформы характеризуют ее как «рай для охоты за стильными вещами». Ранее стало известно, что по итогам четвертого квартала 2017 года H&M потеряла около 2% продаж. Эксперты рынка связывают снижение выручки фэшн-гиганта с отставанием от конкурентов в развитии онлайн-продаж. Создание новой платформы P12 может одним из новых направлений в развитии интернет-сегмента для H&M.

Ранее стало известно, что H&M собирается закрыть многие обычные магазины после неожиданных потерь в продажах, и расширить онлайн-бизнес. Кроме того, будет пересмотрен портфель стационарных магазинов, что приведет к большему количеству закрытий и сокращению числа новых открытий. При этом сотрудничество с китайской онлайн-платформой Alibaba станет более активным.