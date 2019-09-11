H&M Group хочет сделать онлайн-шопинг более экологичным

H&M Group сообщила о сотрудничестве с финским стартапом RePack, которое позволит сделать шопинг в онлайн-магазинах шведской компании более экологичным. Пока инициатива затронула принадлежащий H&M бренд Weekday. Сейчас марка предлагает своим клиентам скидку на следующие покупки за возврат упаковки от полученных товаров. Возвращенная покупателями упаковка затем очищается и используется повторно.

«Нам нужна многоразовая упаковка, потому что мы отправляем товары клиентам напрямую с фабрики. Мы будем продолжать совершенствовать наши знания в этом направлении и внедрять новые возможности в нашу цепочку поставок», — рассказала Лара Коппен, глава проекта Laboratory от H&M Group.

Также проект по защите экологии предполагает производство по требованию. Это значит, что покупатель может выбрать футболку или толстовку, которая на 100% состоит из хлопка, и подобрать принт по своему вкусу. Технология печати не использует воду и запрещенные химикаты. Вещи будут делать на ближайшем к клиенту производстве, так что весь цикл от производства, до упаковывания и доставки будет занимать всего 2−3 дня.