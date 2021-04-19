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H&M начал сдавать мужские костюмы в аренду бесплатно

H&M начал бесплатно сдавать мужские костюмы в аренду на сутки, сообщает Business Insider. Новый сервис запустился на британском сайте компании. 13 мая услуга станет доступна на территории США.

Потребители могут арендовать темно-синий костюм. Размеры варьируются от XS до XXL. У клиента есть 24 часа, чтобы воспользоваться одеждой, прежде чем вернуть ее. Костюм нужно упаковать в специальную сумку и сдать в химчистку, которая сотрудничает с H&M.

Как поясняют в компании, фэшен-ритейлер хотел, чтобы все, кто идет на собеседование, могли «произвести яркое первое впечатление». Представитель бренда рассказал Business Insider, что кандидатам не нужно платить за небольшие повреждения, такие как пятна или слезы. Однако, если одежду серьезно повредят, за нее придется отдать полную розничную цену.

Эта акция — часть экологической стратегии H&M. Компания рассчитывает, что потребители предпочтут арендовать костюм вместо того, чтобы покупать его.

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Автор: Анна
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