H&M предложила оплачивать покупки позже

Сеть магазинов H&M предложила американским покупателям оплачивать покупки позже, сообщает издание Associated Press. Сервис доступен участникам программы лояльности.

Оплату покупки можно совершить в течение 30 дней в физическом магазине или через приложение ритейлера. Для участия в программе нужно создать аккаунт на сайте компании или пройти регистрацию в приложении. Участие в программе дает возможность копить бонусы, получать электронные чеки, получать ранний доступ к распродажам и узнавать о специальных предложениях и скидках.

Платёжное решение разработала финтех-компания Klarna, которая была основана в Швеции в 2005 году. Капитал компании составляет $5,5 млрд. Klarna специализируется на банковских услугах и предоставляет ритейлерам платёжные альтернативы.