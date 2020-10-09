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H&M представила машину по переработке старой одежды в новую

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H&M
H&M
Одежда

H&M представила машину по переработке текстиля одежды Looop — она делает из старой одежды новую за пять часов, сообщает Fast Company.

Компания установила стеклянный короб размером с транспортный контейнер в стокгольмском магазине. Внутри нее работники используя Looop очищают одежду, измельчают ее и плетут пряжу из полученного волокна. Переработка занимает около пяти часов, на выходе покупатели получают новую вещь из материалов старого.

В Looop не используется вода или химические вещества. Процесс переработки оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем изготовление одежды из первичных материалов.

За новую одежду покупателям придется доплачивать: для участников программы лояльности H&M она будет стоить $11, для остальных — за $16. Все вырученные средства пойдут на исследования материалов, отмечает издание.

Идея программы в том, чтобы показать клиентам процесс переработки и замотивировать их приносить старую одежду, заявил руководитель отдела устойчивого развития компании Паскаль Брун. Машина не предназначена для переработки одежды в промышленных масштабах.

Компании и сервисы: H&M
Автор: Анна
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