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H&M трансформирует более пяти тысяч своих магазинов в логистические хабы

Шведский фэшн-ритейлер H&M рассматривает возможность трансформирования действующих розничных магазинов в современные центры для онлайн-шопинга. Как сообщает Financial Times, около 5000 торговых точек под управлением компании будут использованы в качестве логистических хабов в рамках трансформации бизнеса и росту доли e-commerce в портфеле H&M.

В последние годы шведский бренд ослабил свои позиции на глобальном рынке, отстав от основных конкурентов по развитию в онлайне и уступив по объему выручки испанской группе Inditex. Ритейлер подвергся критике со стороны инвесторов за крупные инвестиции в традиционные каналы продаж на фоне усиления интернет-каналов у конкурентов.

В планах H&M на 2020 год стоит минимальное число открытий за последнее десятилетие. Ритейлер добавит лишь 25 новых магазинов к существующим 5 тысячам торговых объектов по всему миру. Освобожденные инвестиции будут направлены на трансформацию ритейл-объектов с фокусом на онлайн-торговлю. В будущем в компании также планируют открыть около 200 магазинов на развивающихся рынках и закрыть 175 локаций в Европе, США и Канаде.

«Как мы видим, сегодня магазины с цифровым ростом движутся быстрее. И у нас есть фантастическое преимущество с точки зрения нашей физической сети магазинов», — прокомментировала предстоящие планы по трансформации бизнеса Хелена Хелмерссон, первая женщина-исполнительный директор H&M.

Автор: Анна
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