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H&M закрывает магазины и уходит в онлайн

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H&M
H&M
Одежда

Hennes & Mauritz (H&M) собирается закрыть многие обычные магазины после неожиданных потерь в продажах, и расширить онлайн-бизнес, сообщает WUV. Шведский розничный торговец модными товарами объявил в пятницу, что хочет ускорить интеграцию цифровых возможностей в розничную торговлю.

Кроме того, будет пересмотрен портфель стационарных магазинов, что приведет к большему количеству закрытий и сокращению числа новых открытий. При этом сотрудничество с китайской онлайн-платформой Alibaba станет более активным.

Весной 2018 шведская компания H&M планирует открыть свой официальный магазин на площадке Tmall. По словам исполнительного директора компании Карла Йохана-Перссона, партнерство с Tmall сделает H&M более доступным для китайских покупателей.

Президент компании Alibaba Group Майкл Эванс отметил: «Будучи одной из самых инновационных в мире компаний моды, H&M идеально подходит для платформы Tmall от Alibaba. Мы гордимся расширением нашего сотрудничества с H&M и размещением их флагманского магазина. Это позволит H&M взаимодействовать с 1,5 млрд потребителей».

Недавно руководство H&M опубликовало отчет, согласно которому компания понесла в последнем квартале убытки. Продажи (без учета НДС) упали на 4% до 5,1 млрд евро, что отражено в документе. Продажи оказались значительно ниже запланированных показателей, комментировали в H&M содержание отчета. В частности, бизнес офлайн-торговли был слабым. Магазины посетило меньше клиентов, чем ожидалось. 

Насколько стремление закрывать стационарные точки продаж затронет Россию, пока неизвестно — еще год назад компания собиралась увеличить число магазинов H&M (тогда их было 103) в стране на 10-15%. Планировалось открытие первых магазинов и на новых рынках: в Казахстане, Грузии, Колумбии, Исландии и Вьетнаме.

Однако уже в третьем квартале стало ясно, что чистая прибыль H&M значительно снизилась — на 20,4% до 3,8 млрд крон ($470 млн).

Компании и сервисы: H&M
Автор: igor-nazarov
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