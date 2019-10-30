H&M запустил услугу по прокату одежды

В конце ноября в недавно отремонтированном стокгольмском магазине H&M появится услуга по прокату одежды. Участники программы лояльности смогут арендовать отдельные платья и юбки из линии Conscious Exclusive 2012-2012, сообщает The Blueprint.

В магазине также будут представлены предметы из экологичных материалов, созданные по мотивам осенней коллекции Conscious Exclusive.

Клиентам проката потребуется только забронировать место для примерки, чтобы выбрать наряд вместе со стилистом, а после — арендовать вещи сроком до недели. Стоимость услуги — около kr350 (2300 р).

«Мы уже давно занимаемся прокатом одежды и очень рады, что в скором времени впервые предложим поклонникам моды взять в аренду потрясающие вещи из наших коллекций Conscious Exclusive. Мы с нетерпением ждем оценки клиентов, ведь мы стремимся изменить способ производства и потребления в индустрии моды». Паскаль Брун, руководитель отдела устойчивого развития H&M.

В магазине также появится ателье по ремонту одежды, которое должно стимулировать покупателей к повторному использованию вещей и их переработке. Внедрят ли сервис аренды одежды в других регионах пока неизвестно.