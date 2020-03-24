X5 Retail Group перевела на «удалёнку» около 17 000 сотрудников

X5 Retail Group перевела на удаленную работу около 17 000 сотрудников, это 82% персонала московских офисов. До конца недели количество работающих на «удалёнке» достигнет 95%. В офисах остаются только сотрудники, занимающие критически важные роли с точки зрения поддержания непрерывной работы бизнеса. Вместе с тем началась подготовка перевода на дистанционную работу регионов, в том числе сервисного центра в Нижнем Новгороде.

За несколько дней были четко определены потребности всех подразделений Х5 и торговых сетей в необходимой IT-инфраструктуре: на текущий день выпущено около 14 000 лицензий VPN, около 10 000 корпоративных ноутбуков приведены в соответствие с повышенными требованиями безопасности при удаленной работе. IT-поддержка работает в мобилизационном режиме: запросы пользователей обрабатываются в рамках специальной горячей линии, проводится доработка и рассылка необходимых инструкций, произведено расширение пропускной способности каналов связи и VPN. Все системы справляются с повышенной нагрузкой.

В московских офисах, а также в магазинах Московского региона, введена обязательная процедура измерения температуры тела сотрудников при приходе и во время рабочего дня, введен временный запрет на командировки за пределы Российской Федерации, ограничено проведение мероприятий и доступ посетителей, приостановлено очное обучение.

Все сотрудники, которые возвращаются из поездок заграницу, в соответствии с распоряжением главного исполнительного директора Х5, обязаны пройти период самоизоляции (14 дней). При возможности сотрудник может работать удаленно. Все сотрудники с малейшими симптомами ОРВИ, включая температуру тела выше 37 градусов, на объекты Х5 не допускаются.

Вместе с тем увеличилась нагрузка на сотрудников распределительных центров, транспорта, магазинов, которые обеспечивают возросший спрос со стороны покупателей. Ретейлер увеличил количество персонала в магазинах, изменил график работы и вывел на работу дополнительный персонал. Работа офисов перестроена таким образом, чтобы оказать максимальную поддержку работе распределительных центров и магазинов.

В магазинах регулярно проводится дезинфекция помещений, часто используемых поверхностей (тележки, дверные ручки и т.д.) и вентиляционных систем, а сотрудников розницы продолжают обеспечивать средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, дезинфекторами.