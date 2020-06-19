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Х5 Retail Group доверит управление ассортиментом покупателям

Х5 Retail Group начала внедрять новые практики управления ассортиментом. Первой среди форматов Х5 проект «Обратная связь» запустила «Пятёрочка». Теперь при покупке любого товара с использованием «Выручай-карты» у покупателей появилась возможность поставить приобретённому продукту оценку прямо в мобильном приложении торговой сети. Товары с критическим рейтингом будут выводить из ассортимента, с низким — дорабатывать вместе с производителем, с высоким — дополнительно продвигать в магазинах и digital-каналах торговой сети.

Проект в тестовом режиме работает с конца 2019 года. За это время собрано более 35 млн оценок от 3,5 млн пользователей мобильного приложения. На текущий момент средняя оценка товаров в «Пятёрочке» составляет 4,83 из пяти. В будущем информацию о высоком рейтинге товаров будут дополнительно отражать на ценниках в магазинах.

При выставлении низкой оценки клиент может указать конкретные причины. Получаемая таким образом информация используется для совершенствования ассортимента: все рейтинги и негативная обратная связь передаются поставщикам в режиме онлайн для повышения качества. По итогам полученных данных уже инициирована работа по улучшению состава и упаковки более 300 товарных позиций. После улучшения продукта пользователям приложения, оставлявшим оценки и комментарии к тем или иным товарам, будет приходить PUSH-уведомление с описанием того, что изменилось.

В случае резкого падения рейтинга будут проводиться исследования причин и изменения в рецептуре. Если рейтинг товара будет держаться стабильно низким, то данный продукт выведут из ассортимента.

«Пятёрочка» непрерывно совершенствуется, чтобы укреплять доверие гостей. Мы «слышим» и реагируем на пожелания и замечания, которые получаем, и это помогает нам становиться ещё лучше. Наша цель — максимально вовлечь в проект «Обратная связь» пользователей мобильного приложения, чтобы получать наиболее релевантную оценку от большего количества гостей наших магазинов. Таким образом с помощью наших гостей мы будем управлять ассортиментом, выбирая только самые лучшие продуты«.

Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятёрочка»

Каждый активный пользователь мобильного приложения сегодня оценивает в месяц в среднем 10 товаров. Для активных участников проекта «Обратная связь» предусмотрены персональные акции и скидки.

Автор: Анна
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