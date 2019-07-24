+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Х5 Retail Group открыла лабораторию роботизации

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, открыла лабораторию роботизации и провела первую волну скрининга процессов. Новая рабочая группа в составе департамента информационных технологий Х5, проектных офисов торговых сетей и департамента инноваций Х5 сосредоточится на задачах программной роботизации рутинных процессов.

Задачи лаборатории - выявлять и оцифровывать те «аналоговые» процессы, где роботизация за короткий срок может принести максимальный экономический эффект, вплоть до их полной автоматизации на следующих, более масштабных этапах проектов.

В 2019 году лаборатория сфокусируется на процессах в области коммерции, финансов, HR, ИТ-поддержки, в транспорте и логистике, а также в других специфичных для ритейла бизнес-процессах. Экономия трудозатрат в роботизируемых бизнес-процессах по итогам этих проектов, по предварительным оценкам, составит от 20% до 70%.

«В 2017-2018 году Х5 провела пилоты в области Robotic Process Automation. Например, роботы участвовали в финансовых процессах, подборе персонала, запуске акций и спецпредложений. Также мы запустили один из процессов, совместив технологии RPA и machine learning», - рассказала Алла Антонова, и.о. директора по информационным технологиям.

В результате пилотов было принято решение о выделении лаборатории в отдельный инновационный проект Х5. На основе системного анализа рутинных процессов были сформированы pipeline для запуска роботов и методология скрининга, которая будет применяться и в последующих циклах.

«Роботизация поможет сократить трудозатраты в десятках бизнес-процессов и повысить производительность труда. С помощью роботов подразделения Х5 рассчитывают сэкономить около 400 тыс. человеко-часов за год. Экономический эффект за два года может составить более 150 млн руб.», - прокомментировал запуск лаборатории директор по инновациям Х5 Иван Мельник.

Уже в этом году новые технологии будут применяться, в частности, для роботизации и ускорения внесения данных в корпоративные системы, контроля товародвижения, обработки типовых запросов пользователей в техподдержку, учета больничных листов, коммуникации с поставщиками товаров.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

24 июля / Комментарии
«Связной» проанализировал российский рынок смартфонов в I полугодии 2019 года

«Связной» проанализировал российский рынок смартфонов в I полугодии 2019 года

Техноритейлер «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») проанализировал российский рынок смартфонов в I полугодии 2019 года. Доля смартфонов с двойной задней камерой показала наибольший рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

далее →

23 июля / Комментарии
Видеоаналитика поможет «Перекрёстку» избежать очередей

Видеоаналитика поможет «Перекрёстку» избежать очередей

Торговая сеть «Перекресток» запустила пилот по видеоконтролю очередей в 100 супермаркетах. По результатам будет принято решение о разворачивании системы на все магазины сети.

далее →

23 июля / Комментарии
GfK изучила эффект даунсайзинга

GfK изучила эффект даунсайзинга

Согласно оценке GfK Rus, с 2012 по 2018 годы производители FMCG товаров в России уменьшили размер своих упаковок на 7-20% в зависимости от категории. При этом чаще всего используют «скрытый» даунсайзинг при сохранении или незначительном снижении стоимости.

далее →

22 июля / Комментарии
Основные факты из исследования рынка электронных карт лояльности

Основные факты из исследования рынка электронных карт лояльности

Рынок электронных карт лояльности в России находится в стадии формирования. В сравнении с Западом, где примерно 75-80% ритейлеров предлагают электронные карты, в России только 15-20% внедрили электронные карты с ограниченным функционалом.

далее →

22 июля / Комментарии
Офлайн магазины в США стали закрываться в два раза чаще

Офлайн магазины в США стали закрываться в два раза чаще

Развитие онлайн-торговли привело к уменьшению числа физических магазинов. За первое полугодие 2019 года в США закрылось более 7 тысяч точек, а по итогам года, как планируют эксперты, этот показатель может превзойти прошлогодний в два раза.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!