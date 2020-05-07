Х5 Retail Group стала лидером в сегменте онлайн доставки продуктов питания в России

X5 Retail Group N.V. объявляет, что онлайн продажи Х5 Retail Group через платформы Perekrestok.ru и Доставка.Пятёрочка составили 1,7 миллиарда рублей (с учетом НДС) в апреле, показав рост в 4,7 раза1 год-к-году, что, по оценке Компании, обеспечило Х5 лидерство в сегменте онлайн доставки продуктов питания в России. В структуре оборота Х5, продажи через онлайн каналы в апреле составили 2% от суммарных продаж компании в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге — регионах, где в данный момент эти сервисы доступны нашим покупателям. К концу апреля, Х5 ежедневно доставляла более 23 тысяч заказов потребителям, и эта цифра продолжает расти.

Эффективные операционные модели обеих онлайн платформ, инвестиции Компании в цифровую трансформацию в последние годы, правильная стратегия развития цифровых сервисов, формирование сильной команды, а также внушительная закупочная сила Х5, как ведущего продуктового ритейлера в стране, позволили Х5 занять лидирующую позицию в сегменте онлайн доставки продуктов питания в России по результатам апреля.

Х5 прогнозирует дальнейший рост рынка онлайн продаж продуктов питания в России, а также увеличение своей рыночной доли в 2020 году и далее в сегменте доставки продуктов потребителям.

«Во время карантинных мер, действующих для борьбы с распространением вируса COVID-19 в России с 21 марта до 11 мая, наши потребители как никогда нуждаются в безопасных способах получения продуктов питания для домашнего потребления без похода или поездки в магазин. X5 смогла предложить нашим согражданам в крупнейших городах своего присутствия два удобных способа для удовлетворения различных потребностей — покупку впрок в онлайн супермаркете (в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге) широкого ассортимента продуктов питания, товаров домашнего обихода, личной гигиены, детских товаров и продукции для домашних питомцев, а также экспресс-доставку из ближайшего магазина Пятёрочка (176 торговых точек в Москве и Казани) в течение 1,5-2 часов на базе ассортимента нашего стандартного магазина формата „у дома“. В апреле общее количество заказов, доставленных через обе онлайн платформы, составило более 520 тысяч, из них 262 тысячи заказов через Perekrestok.ru и 259 тысяч заказов через Доставка.Пятёрочка. Средний чек составил 4 537 рублей в онлайн супермаркете, где наши потребители могут выбрать из более чем 27 тысяч наименований товаров (67% ассортимента составляют продукты питания), а в экспресс-доставке 2 006 рублей, при выборе из 4 тысяч товаров Пятёрочки. Большинство объектов Perekrestok.ru вышли на позитивную юнит-экономику по результатам работы в марте и апреле. Имея мотивированные и высококвалифицированные команды управленцев в каждом из наших онлайн бизнесов, Х5 уверенно набирает вес, как один из лидеров e-commerce в России. Мы относим текущий успех не только к карантинной ситуации, вызванной коронавирусом, когда домашнее потребление продуктов питания и товаров повседневного спроса существенно возросло, но также к быстро меняющимся предпочтениям потребителя, за которым Х5 следует, согласно своей миссии и стратегии.» Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман

С 2017 г., Х5 Retail Group инвестировала в создание инфраструктуры для работы своих онлайн платформ, включая оборудование четырех дарксторов2, собственный парк из 283 лёгких грузовиков для доставки товаров Perekrestok.ru до наших потребителей, а также ИТ-инфраструктуру и покупательский интерфейс для онлайн операций. В условиях COVID-19, эти инвестиции ещё раз доказали свою стратегическую ценность, а те операционные решения, которые были выбраны менеджментом компании для развития онлайн каналов продаж, показали свою быструю масштабируемость. В частности, запуск четвертого даркстора (г. Видное, Московская область), позволит Х5 нарастить количество выполняемых заказов через Perekrestok.ru в Москве и Московской области на 40% при выходе на полную мощность (до 10 тысяч заказов в условиях самоизоляции и большого объема каждого заказа, до 15 тысяч заказов в дни обычной нагрузки), а решение Х5 по экспресс-доставке было раскручено в Москве за 3 месяца так, что в апреле эта услуга стала доступна 100% домохозяйств Москвы, в пределах МКАД, и будет столь же быстро масштабирована в Санкт-Петербурге и еще 5-6 крупных городах России уже до конца 2020 года из более 500 магазинов.

В планах Х5 Retail Group на 2020 г. — выход с предложением Perekrestok.ru в Нижний Новгород летом, на базе инновационного решения по использованию площади бывшего гипермаркета Карусель для оборудования в нём даркстора. Это будет первое в России полноценное предложение онлайн продаж продуктов питания с широким ассортиментом, включая свежую продукцию на региональном рынке, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. До конца 2020 г. планируется масштабирование и отработка эффективности процессов в экспресс-доставке Х5 с целью наращивания доли рынка в этом сегменте, а также для более быстрого выхода этого бизнеса на точку операционной безубыточности. Кроме того, Х5 планирует запуск экспресс-доставки из магазинов Перекрёсток на базе нового мобильного приложения Перекрёсток.Быстро.

С целью предоставить больше информации о развитии онлайн продаж и ответить на вопросы инвестиционного сообщества, Х5 Retail Group проведёт звонок-презентацию для аналитиков и инвесторов 20 мая 2020 г., на котором главы онлайн бизнесов Компании, финансовый директор и директор по стратегии Компании представят больше данных и аналитики. Приглашение на звонок будет выслано дополнительно.