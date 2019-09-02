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Х5 тестирует электронные ценники в магазинах «Пятёрочка»

X5 Retail Group запустила пилотный проект по оснащению электронными ценниками магазинов «Пятёрочка». Новые технологии позволят исключить вероятность несоответствия указанных цен за товар и повысить NPS («удовлетворенность») покупателей.

В данном этапе пилота участвуют только «Пятёрочки», расположенные в городе Долгопрудный. Семь магазинов оборудованы 58 тысячами электронных ценников, которые покрывают практически 100% ассортимента (за исключением единичных случаев промо-продукции, расположенной не на полках магазина).

В основе «цифровых» ценников — электронная бумага, действующая как дисплей устройства, с тремя цветными чернилами — белыми, черными и красными (для проведения промо-акций). Обновление данных происходит автоматически без участия персонала магазина — цена и информация о товаре меняется в онлайн-режиме с помощью радиоканала. Внедрённые ценники отличаются низким энергопотреблением и способны работать 5 лет без замены батарейки. Программное обеспечение электронных устройств встраивается в действующее архитектурное IT-решение магазина, что позволяет полностью обновлять данные всего за несколько минут.

Внедрение системы электронных ценников является перспективным направлением цифровизации ритейла и развития покупательских опыта и лояльности. Автоматизация процесса позволяет оптимизировать трудозатраты и высвободить несколько часов рабочего времени каждого сотрудника для взаимодействия с покупателями и решения иных задач. Новая технология также ведёт к снижению расходов на печать бумажных ценников и сокращению потерь из-за некорректной информации на них.

Х5 уже использует более 65 тысяч электронных ценников в трёх супермаркетах «Перекрёсток» большого формата, расположенных в Санкт-Петербурге, Старом Осколе и Москве. До конца этого года Х5 рассмотрит возможность внедрения электронных ценников ещё в 15 магазинах «Пятёрочка» и 10 супермаркетах «Перекрёсток». По итогам пилота и доработки экономической модели проекта будет принято решение о разворачивании проекта на большее число магазинов сетей Х5.

Автор: Анна
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