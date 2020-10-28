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Х5 запустит бренд «жестких» дискаунтеров «Чижик»

X5 Retail Group назовет свою новую сеть «жестких» дискаунтеров «Чижик», сообщает «Интерфакс». Первый такой магазин ритейлер собирается открыть в этот четверг, 29 октября.

В следующем году ритейлер планирует открыть 40-50 «жестких» дискаунтеров, а затем развивать сеть «в более масштабном режиме», сказал Салахутдинов. «Ключевым преимуществом этого магазина будет цена», — отметил он.

CVP формата (customer value proposition — ценностное предложение для клиентов), которое Х5 представила в ходе «Дня инвестора» во вторник, предусматривает, что стоимость покупательской корзины в дискаунтерах будет ниже, чем в других форматах. Ассортимент магазинов составит не более 800 SKU (единица складского учета), около 60% ассортимента будет приходиться на собственные торговые марки.

Торговая площадь дискаунтеров составит 200-250 кв.м. В магазинах будут предусмотрены широкие проходы, часть товаров будет размещена в SRP-упаковках (shelf-ready package). Элементом CVP дискаунтеров также будет качество сервиса, обещает Х5.

О планах открыть первые «жесткие» дискаунтеры осенью 2020 года глава Х5 Игорь Шехтерман говорил весной. В ходе конференции для поставщиков в октябре он сообщил, что до конца года ритейлер откроет три-четыре пилотных магазинов, а в 2021 году — еще около 40.

Автор: Анна
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