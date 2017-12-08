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Хакатон Hacking Man: кому достался 1 000 000 рублей и как это было

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Salesforce
Salesforce
e-CRM, social-CRM

2 и 3 декабря в Москве прошел самый безбашенный хакатон, который можно было только представить.

Организатор хакатона, компания Эвотор, выбрала и наградила 16 команд из 50, а общий призовой фонд составил 1 000 000 рублей и включил в себя другие дополнительные бонусы.

Необычность хакатона Hacking Man в том, что проигравших нет — каждый, кто придумал и написал идею, может дальше доработать ее, разместить в маркете и начать продавать. Эвотор создал платформу, магазин приложений и инструменты для разработки. Любой разработчик может написать интересный сервис для ритейла и сферы услуг.

Хакатон Hacking Man был уникален тем, что призовой фонд могли разделить команды и участники, которые удаленно создавали приложение для смарт-терминала. Главное правило — успеть загрузить продукт на магазин приложений Эвотор до 1 декабря.

В итоге из 60 заявившихся только 7 команд отправили приложения на рассмотрение жюри — из них получили награды только 2 приложения (приз — 50 000 рублей):

  • «Умные закупки». Сделали приложение по прогнозированию спроса на товары на основе технологии машинного обучения. Капитан — Александр Каспин.
  • SoftBalance Hacking Team. Подключили пользователей терминалов Эвотор к облачному сервису аналитики компании «СофтБаланс». Сейчас этот сервис помогает владельцам и менеджерам ресторанов, использующих систему «Трактиръ», просто и наглядно получать информацию об основных показателях работы их заведений. Капитан — Алексей Гладков.

2 и 3 декабря в Москве проходила самая большая — очная — часть хакатона, на которую были приглашены 50 команд из более чем 160 подавшихся. За два плотных рабочих дня некоторые команды покинули площадку и не стали представлять свои проекты жюри.

Призовое место за «Лучшее инновационное решение», созданное на Hacking Man, получила команда «Умный магазин» — Hardware-проект, в котором смарт-терминал Эвотора и личный кабинет пользователя Эвотор выступают центральным элементом системы, включающей в себя различные датчики, сенсоры, индикаторы и другие электронные элементы. Команда получила чек на 200 000 рублей.

Призовое место за «Лучшее применение BigData» и 200 000 рублей получила команда Sales Force — Анализ продаж и остатков клиента. Продукт наглядно показывает, как заработать больше: выдает рекомендации по закупкам на будущий период; рекомендации по проведению акций или возврату залежавшегося товара поставщикам.

  • Лучшим приложением Hacking Man стал продукт команды «Дискавери» — Дистанционный предзаказ товаров. 1. Клиент формирует заказ при помощи мобильного приложения Android/iOS или Telegram-бота. 2. Заказ поступает прямо на терминал Эвотор, кассир при наличии свободного времени начинает формировать заказ. 3. Клиент приходит, оплачивает и забирает заказ. Ребята получили 400 000 рублей.

Андрей Романенко, сооснователь и генеральный директор Эвотора:

«Мы создали экосистему, которая работает. В ней есть все, что нужно: устройства, инструменты для разработки на сайте developer.evotor.ru и витрина — магазин приложений. Развитие экосистемы, функционал устройств, новые сервисы, которые ранее невозможно было представить — теперь все зависит от разработчиков приложений. Приходите, создавайте, зарабатывайте — вместе с Эвотором».

Компании и сервисы: Salesforce, Эвотор
Автор: Анна
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