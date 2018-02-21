Hermes будет выдавать товары интернет-магазина myToys.ru

С февраля 2018 года для покупателей интернет-магазина детских товаров myToys.ru доступна доставка и выдача отправлений в сети пунктов Hermes по всей России. Теперь покупатели MyToys.ru имеют возможность широкого выбора не только товаров из ассортимента насчитывающих более 25 000 наименований от русских и иностранных производителей, но и наиболее удобных точек выдачи из более чем 700 пунктов Hermes в 186 городах России.

Крупнейший в России интернет-магазин детских товаров, одежды и игрушек myToys.ru и федеральная сеть пунктов выдачи Hermes Russia начали сотрудничество, продолжив традиции материнских компаний на их родине Германии, где Hermes и myToys.de являются членами OTTO Group.

«Мы, как немецкая компания полностью соответствующая всем корпоративным стандартам родительской компании myToys.de, считаем сотрудничество с Hermes в России очень символичным. Компания myToys.ru уделяет большое внимание качеству сервиса, оказываемому нашим покупателям на всех этапах покупки в интернет-магазине, поэтому мы особо ценим, что сеть пунктов выдачи Hermes работает и развивается в России также по принципу соблюдения единых стандартов качества предоставляемых сервисов, принятых во всей группе компаний Hermes по всему миру», — комментирует Балинт Ачаи, Директор по Операциям.