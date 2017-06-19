Хитом летних продаж в «Перекрестоке» стал зонт

Аналитики торговой сети «Перекресток» решили выяснить, как сказывается холодное и дождливое лето в России на покупательском поведении. Несмотря на пасмурное лето, россияне стали больше покупать мороженое (+11%), но все же хитом продаж стал зонт (+136%).

В связи с поздним началом лета меньшим спросом среди россиян, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стали пользоваться морсы (-21%) и квас (-18%). В целом же, продажи в категории безалкогольных напитков выросли на 5%. В этой категории предпочтение отдают питьевой воде (+11%), сокам и нектарам в пакетах (+9%), сладким напиткам (+9%), чайным напиткам (+4%). Тем не менее, бОльшее предпочтение прохладным летом 2017 года россияне отдают горячительным напиткам: продажи алкоголя увеличились на 16%. Наибольший рост демонстрирует виски (+23%), водка и ликеры (+19%), коньяк (+18%), пиво (+16%), вина и шампанское (+14%).

Несмотря на холода в весенний и летний периоды, продажи практически всех основных категорий растут. Хороший рост – более 10% – показывают овощи-фрукты, птица, молочная гастрономия, кондитерские изделия. В то же время мороженое стали покупать больше на 11%. Выросли и продажи товаров для пикника на 29%, в частности, уголь и дрова – на 20%, средства для розжига – на 58%.