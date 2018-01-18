Hoff объявил операционные результаты за 2017 год

Ритейлер Hoff, управляющий магазинами мебели и товаров для дома объявил операционные результаты за 2017 год. По данным компании в 2017 году ритейлер увеличил продажи на 43,4% по сравнению с 2016 годом, до 26,2 млрд рублей.

Выручка сопоставимых магазинов (LfL) выросла на 13,8%. Интернет-продажи увеличились на 54%, до 3,7 млрд рублей, что составляет 14% от общей выручки.

«Нам удалось добиться отличных результатов во всех каналах продаж благодаря масштабированию омниканальной бизнес-модели. Мы продолжим увеличивать долю рынка в 2018 году как за счет активной экспансии, так и за счет развития ассортимента, улучшения сервиса, повышения операционной эффективности и внедрения передовых технологий в систему продаж», — сказал вице-президент и совладелец Hoff Михаил Кучмент.

В прошлом году ритейлер открыл 11 новых магазинов общей площадью более 59 тыс. кв.м: семь гипермаркетов (по два в Москве и Петербурге, по одному в Тюмени, Оренбурге и Сочи) и четыре магазина Hoff Home (три в Москве и один в Краснодаре).

На сегодняшний день сеть включает 33 магазина: 22 гипермаркета, 11 магазинов мини-формата Hoff mini и Hoff Home. Общая площадь сети составляет более 230 тыс. кв.м. Компания также осуществляет интернет-продажи с доставкой по всей России.