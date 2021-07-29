Hoff открывает гипермаркет в цифровом формате в ТЦ «МЕГА Белая Дача». Важной особенностью нового офлайн-формата является то, что магазин становится одним из каналов онлайн-продаж: выбор для покупателей не ограничивается товарами на витрине — с помощью специальных цифровых панелей или планшетов продавцов клиенты смогут выбрать и получить консультацию по всему ассортименту компании (а это более 50 тысяч артикулов, при том, что на витрине представлено 14 тысяч наименований). Площадь нового гипермаркета Hoff составит 8300 кв. метров — в два раза больше, чем до реновации.

В Hoff Белая Дача внедрены цифровые решения: планшеты продавцов, электронные ценники, большие touch-панели и медиаэкраны, наполненные уникальным контентом о товарах Hoff, кассы самообслуживания, зоны самостоятельного оформления выдачи заказа и многое другое.

«Hoff Белая Дача — один из наших флагманских гипермаркетов. Именно поэтому он стал первым магазином сети, где мы внедрили новые цифровые решения, которые позволяют нашим покупателям получить клиентский опыт онлайн в офлайне. Мы фокусируемся на активном развитии онлайн-каналов продаж, но при этом продолжаем развивать наши магазины, используя передовые технологии для улучшения клиентского опыта. Мы продолжим масштабировать цифровые технологии, а некоторые решения, например, планшеты продавцов, уже представлены во всех магазинах нашей сети», — комментирует сооснователь компании Hoff Михаил Кучмент.

По оценкам Hoff, инвестиции в открытие нового магазина составили порядка 150 млн рублей.