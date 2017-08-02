Hoff подвёл итоги первого полугодия 2017 года

Продажи сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff в январе-июне 2017 г. выросли на 40%, до 10,9 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.

Продажи в сопоставимых магазинах (like-for-like) за отчетный период выросли на 11,6%. Продажи через интернет выросли на 55,1% и составили 1,5 млрд руб., достигнув 13,9% от общих продаж.

В первом полугодии ретейлер открыл четыре новых магазина: три гипермаркета (два в Москве и один в Санкт-Петербурге), а также один магазин Hoff Home в Москве.

«По итогам 2017 г. продажи должны превысить 24 млрд руб. В планах компании открыть до конца года еще четыре гипермаркета и три магазина мини-формата», — заявил вице-президент и совладелец Hoff Михаил Кучмент, слова которого приводятся в сообщении.

На сегодняшний день сеть включает 26 магазинов: 18 гипермаркетов и восемь магазинов мини-формата Hoff mini и Hoff Home. Общая площадь сети составляет более 196 000 кв. м.