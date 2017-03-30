Hoff погрузит покупателей в виртуальную реальность

Один из крупнейших в России продавцов мебели Hoff планирует запустить в своих магазинах новую для российского рынка технологию виртуальной реальности (VR). Она позволит покупателям увидеть, как тот или иной предмет мебели будет выглядеть в их квартире, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-президента и совладельца сети Михаила Кучмента.

Во время своего выступления на конференции «Ритейл-2017: горизонты будущего» (организатор – «Ведомости») он рассказал, что данная технология уже тестируется за рубежом иностранными компаниями, однако, на российский рынок выводить ее никто не спешит. Hoff, в свою очередь, в рамках внедрения новой технологии планирует оцифровать планировку квартир в типовых домах самых популярных серий и свою продукцию. Так клиент с помощью VR-очков сможет увидеть, как выбранная мебель будет смотреться в его квартире.

В настоящий момент компания ведет переговоры с потенциальным разработчиком этой технологии. Имя партнера и объем финансовых вливаний Михаил Кучмент не раскрыл. Он добавил, что тестирование технологии запланировано до конца года.

Так как технологии для оцифровки квартир и мебели уже существуют, это позволяет запускать проект без больших вложений, говорит президент фонда Sistema_VC Алексей Катков. В зависимости от оборудования цена всего проекта может быть от 1 млн до 10 млн рублей и более, считает сооснователь DVR Алексей Свирский.