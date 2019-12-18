Hoff вышел на маркетплейс goods.ru

Товары гипермаркета мебели и товаров для дома Hoff появились на сайте маркетплейса goods.ru, входящего в группу компаний «М.Видео — Эльдорадо». Goods.ru стал первым маркетплейсом, с которым Hoff заключили партнерство. До этого приобрести товары сети можно было только на сайте гипермаркета и в розничных магазинах.

Сейчас клиентам маркетплейса доступно более 15000 товаров в категориях «Товары для дома», «Мебель» и «Бытовая химия». В ассортименте представлены товары собственных торговых марок Hoff и других брендов.

В настоящий момент покупатели могут сделать покупки, воспользовавшись сервисом click&collect — выбрать понравившиеся товары, зарезервировать их в удобном для себя магазине Hoff и в течение часа получить их в максимально комфортной обстановке розничного магазина. В канун новогодних праздников эта опция, позволяющая существенно экономить время, станет еще более актуальной — в ассортименте Hoff представлены не только товары для обустройства дома, но и широкий спектр новогоднего декора.

На первый квартал 2020 года запланировано подключение к сервису click&collect 24 региональных магазинов, а также старт пилотного проекта «доставка силами мерчанта» с участием компании Hoff. Работа по новой схеме позволит расширить ассортимент в категориях мягкой и корпусной мебели, товаров для дома и сада, в том числе крупногабаритных.

Категория «Товары для дома» на goods.ru в 2019 году демонстрирует рост более чем в 4 раза по сравнению с 2018. Сейчас в этом разделе на сайте более 270 000 SKU.

Категория «Мебель» была запущена осенью 2019 года, компания Hoff стала одним из ключевых партнеров в этой категории. Сейчас на сайте более 30 000 SKU в разделе «Мебель».

«Наше сотрудничество с goods.ru по модели click&collect дает покупателям маркетплейса дополнительные возможности по бронированию любого товара в сети наших гипермаркетов в Москве. Это значительно расширит ассортимент и даст удобный способ покупки нашего ассортимента для покупателей goods.ru и безусловно увеличит трафик в наши магазины, особенно перед Новым годом, когда каждый посетитель наших площадок сможет выбрать подарок себе и своим близким и забрать его уже через час из ближайшего гипермаркета Hoff,» — комментирует Дмитрий Дворецкий, директор по электронной коммерции Hoff.