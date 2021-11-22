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Hoff запускает Лабораторию новой культуры быта

Онлайн-ритейлер Hoff, развивающий сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома, запустил новый проект — Лаборатория новой культуры быта.

Это комплексный исследовательский проект, направленный на анализ актуальных потребностей людей в вопросах обустройства дома. Проект затронет темы экономики быта, дома как места для социализация, влияния особенностей современных планировок на обустройство дома. В рамках проекта предполагается сотрудничество с ведущими образовательными, культурными и коммерческими организациями с целью формирования новых эстетических, этических и производственных концепций и их масштабирования на национальном уровне.

Запуск первой инициативы уже состоялся — ей стал видеоподкаст «Культура быта».

Как стул может изменить пространство | Психология пространства

Гости первого выпуска — психолог пространства Ольга Агдаси и дизайнер Наталья Арабаджи. Вместе с Полиной Жуковой, креативным продюсером Hoff Вдохновение, они обсуждают, как перестановка в доме может изменить судьбу человека, как оценить духовную ценность предмета, а также делятся 5 признаками неуспешного дома.

Почему в России хранят вещи, а не выбрасывают?

Героями второго выпуска стали организатор пространства Екатерина Короткова и социальный антрополог Никита Петров. Они рассказали, откуда взялась традиция откладывать все на «черный день», что такое творческий беспорядок и обсудили теорию шопинга.

В будущем планируется проведение публичных дискуссий, участие в тематических выставках, профессиональные конкурсы, коллаборации с девелоперами и агрегаторами объявлений о недвижимости.

«Идея появилась, когда мы задумались о том, как называется наша аутентичная смесь из хрущевок, евроремонта, скандинавского минимализма и непобедимой любви к декору. А главное — куда нам самим хотелось бы двигаться дальше в вопросах обустройства жизни. Чтобы разобраться, мы решили запустить Лабораторию, в рамках которой будем исследовать культуру повседневности и искать пути к лучшему будущему», — рассказывает Алина Вострикова, руководитель Hoff Вдохновение.

Автор: Анна
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