HOLODILNIK.RU подвел итоги 2020 года: общий оборот компании достиг 25 млрд рублей

Онлайн-гипермаркет электроники и бытовой техники HOLODILNIK.RU представил ключевые результаты за 2020 год.

Розничная выручка компании увеличилась более чем на 30% год к году, общий оборот достиг 25 млрд руб. Валовая прибыль ритейлера выросла на 40%, составив 3,25 млрд руб.

При этом около 57% оборота пришлось на онлайн-сегмент: всего в интернет-магазине было продано товаров на 14,3 млрд руб., что на 45% больше, чем в 2019 году. Количество уникальных посетителей сайта holodilnik.ru за 12 месяцев 2020 года составило почти 20 млн человек против 16,3 млн годом ранее.

Хотя большая часть выручки по-прежнему приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, положительную динамику также показали регионы. Лидерами стали Калуга и Ростов-на-Дону, продемонстрировав рост оборота на 53% и 48% соответственно.

«В 2020 году компания не только сохранила, но и укрепила одну из лидирующих позиций в российском е-commerce по продаже крупной бытовой техники — традиционного для нас сегмента — сообщает Владимир Веселов, коммерческий директор онлайн-гипермаркета, — Только одних холодильников и морозильных камер за прошлый год было продано в розничном и оптовых каналах свыше 420 000 штук.

Категория мелкой бытовой техники продемонстрировала двукратный рост. Ощутимый результат дало наше стремление развивать продажи в других категориях: так, „Холодильнику“ удалось значительно нарастить обороты в электронике и аксессуарах. Совокупный рост продаж в цифровой технике (планшеты, смартфоны) составил 75% год к году, а некоторые относительно новые для ритейлера категории выросли на порядок (к примеру, устройства, связанные с умным домом, продемонстрировали десятикратный рост)».

По ряду направлений ритейлер значительно опередил средний рост по рынку: к примеру, если общероссийские объемы продаж ноутбуков в рублях по итогам пандемического 2020 года выросли на 53,6% (по данным GfK независимого мониторинга розничных продаж бытовой техники и электроники в городах России с населением более 20 тысяч человек), то рост продаж этой же категории в Холодильнике относительно 2019 года превысил 120%.

В 2020 году компания продолжила расширять свой ассортимент, как за счет добавления в линейку новых производителей, так и за счет расширения списка товарных позиций. В

течение года было подключено более 60 новых брендов, и на конец декабря 2020 года их общее количество превысило 850, а количество уникальных товаров на витрине превысило 50 000 моделей.

Продолжает расти средний чек: на конец декабря 2020 года в интернет-канале он составлял около 32 тысяч рублей, что делает Холодильник.ру лидером российского интернет-рынка по этому показателю. Помимо иных факторов, повышение среднего чека может быть связано с ростом продаж в премиальных брендах. Так, если общий рост продаж в рублях продукции Apple на российском рынке в 2020 году составил 40% (по данным GfK независимого мониторинга розничных продаж бытовой техники и электроники в городах России с населением более 20 тысяч человек), то Холодильник.ру смог увеличить продажи товаров от американской корпорации почти в 3 раза относительно 2019 года.

«На 2021 год сформулированы амбициозные планы — продолжает Владимир Веселов — Мы продолжим свою экспансию в регионы в разных форматах: и через открытие полноценных магазинов в ТЦ, и через запуск дарксторов, нацеленных исключительно на онлайн-продажи. Накопленный опыт позволяет нам успешно развивать не только собственную розницу, но и партнерскую: „Холодильник“ является оператором фирменных магазинов для ряда международных брендов, в том числе, для крупнейшего китайского производителя Haier. В этом году мы продолжим уделять особое внимание клиентскому сервису и дальнейшему повышению уровня лояльности наших пользователей. Для этого мы активно совершенствуем существующие продукты и услуги или внедряем их с нуля. К примеру, во втором полугодии планируем запустить новую программу лояльности. Значительно укрепив команду, занимающуюся изучением и улучшением клиентского опыта, в ближайшие месяцы хотим инициировать ряд UX/UI изменений на сайте и в мобильном приложении с целью увеличения их конверсии: должен повыситься функционал, но одновременно упростится пользовательский интерфейс».