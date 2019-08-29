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Холодное лето обогатило фармацевтических ритейлеров

Холодное лето 2019 года стало прибыльным для владельцев аптек, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследований DSM Group. Увеличение продаж составило 6,5% в натуральном выражении и 5,4% в денежном. Июль оказался самым успешным месяцем за последние три года.

По словам экспертов, рост продаж составил 6,5% до 411,9 млн упаковок и 5,4% — до 77,8 млрд рублей. Перед этим аптеки пережили трехмесячное снижение этих же показателей. В июне фармацевтическим ритейлерам удалось продать всего 386,6 млн упаковок и получить 73,9 млрд рублей.

Год к году продажи выросли на 1,4% в упаковках и 3,65% в деньгах. Для сравнения: в июле 2018 года продажи составляли 406,4 млн упаковок и 75,2 млрд рублей, в том же месяце 2017 года — 385,5 млн упаковок и 71,5 млрд рублей, в июле 2016 года — 364,9 млн упаковок и 65,9 млрд рублей.

По мнению коммерческого директора сети «36,6» Евгении Ламиной, еще одна причина случившегося, кроме холодной погоды, — это незначительный отток покупателей в летнее время. Многие россияне из-за снижения реального уровня доходов не смогли позволить себе куда-то отправиться этим летом. Так, Росстат зафиксировал падение доходов в первом полугодии 2019 года на 1,3%.

Автор: Анна
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