Холодное лето уронило продажи «Обуви России»

Рост выручки производителя обуви «Обувь России» накануне IPO замедлился до 1,5%, следует из отчёта компании за январь-июнь 2017 года, который приводят «Ведомости».

Продажи компании упали на 10% — до 2,7 млрд рублей. Как отмечает издание, это произошло впервые с 2010 года.

По словам опрошенных «Ведомостями» участников рынка, причиной ухудшения финансовых результатов компании стал сдвиг сезонов — холодные весна и лето. При этом сезон осень-зима, на который приходится около 60% продаж российских продавцов обуви, может улучшить показатели, считают собеседники издания.

Ухудшение финансовых показателей не повлияло на настроение инвесторов, знает источник «Ведомостей», близкий к компании. Руководство «Обуви России» провело ряд встреч с инвесторами, а на IPO компания может выйти в ближайшее время.