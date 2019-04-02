Honor стал лидером продаж на российском рынке смартфонов
Объединенная компания Связной | Евросеть подвела итоги I квартала на рынке смартфонов. С января по март 2019 года россияне приобрели 6,7 млн смартфонов на общую сумму 107 млрд рублей.
По данным Связной | Евросеть, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года рынок вырос в штуках на 8%, в денежном выражении — на 13%. Увеличилась и средняя стоимость смартфонов: по итогам 1 квартала 2019 года она составила 15,9 тыс. рублей, в то время как год назад — 15,2 тыс. рублей. Лидером в штучном выражении стал Honor, следом расположились Samsung и Apple. В денежном выражении лидером остался Apple.
«Как и год назад, в 1 квартале 2019 года средняя стоимость смартфона растёт, что обусловлено смещением спроса в пользу более актуальных моделей и возможностью приобрести аппараты среднего и высокого ценовых сегментов в кредит или рассрочку. Стоит отметить рост продаж бренда Honor, который позволил компании по итогам 1 квартала стать лидером продаж в штуках. Покупатели ценят эти смартфоны за доступную цену, высокую производительность и современный дизайн. Однако главным фактором внушительно роста стало то, что китайская компания начала успешно работать с крупнейшими ритейлерами. С 1 января этого года смартфоны Honor впервые начали продаваться в 5,5 тыс. магазинах Связной и Евросеть. Ранее они были доступны в нашей сети только для покупателей в интернет-магазинах», — отмечает вице-президент по продажам объединённой компании Связной | Евросеть Давид Борзилов.