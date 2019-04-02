+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Honor стал лидером продаж на российском рынке смартфонов

Объединенная компания Связной | Евросеть подвела итоги I квартала на рынке смартфонов. С января по март 2019 года россияне приобрели 6,7 млн смартфонов на общую сумму 107 млрд рублей.

По данным Связной | Евросеть, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года рынок вырос в штуках на 8%, в денежном выражении — на 13%. Увеличилась и средняя стоимость смартфонов: по итогам 1 квартала 2019 года она составила 15,9 тыс. рублей, в то время как год назад — 15,2 тыс. рублей. Лидером в штучном выражении стал Honor, следом расположились Samsung и Apple. В денежном выражении лидером остался Apple.

«Как и год назад, в 1 квартале 2019 года средняя стоимость смартфона растёт, что обусловлено смещением спроса в пользу более актуальных моделей и возможностью приобрести аппараты среднего и высокого ценовых сегментов в кредит или рассрочку. Стоит отметить рост продаж бренда Honor, который позволил компании по итогам 1 квартала стать лидером продаж в штуках. Покупатели ценят эти смартфоны за доступную цену, высокую производительность и современный дизайн. Однако главным фактором внушительно роста стало то, что китайская компания начала успешно работать с крупнейшими ритейлерами. С 1 января этого года смартфоны Honor впервые начали продаваться в 5,5 тыс. магазинах Связной и Евросеть. Ранее они были доступны в нашей сети только для покупателей в интернет-магазинах», — отмечает вице-президент по продажам объединённой компании Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

1 апреля / Комментарии
«Яндекс.Станция» покоряет Центральную и Восточную Европу

«Яндекс.Станция» покоряет Центральную и Восточную Европу

«Яндекс» в 2018 г. отгрузил 40 тыс. «умных» колонок «Яндекс.Станция». Лидером рынка с долей 80,3% было устройство Echo от Amazon, «Яндекс» занял 14,3%, еще 5,4% — продукция других производителей.

далее →

1 апреля / Комментарии
В 2018 году продажи смарт-приставок выросли на 82%

В 2018 году продажи смарт-приставок выросли на 82%

Объединенная компания Связной | Евросеть проанализировала продажи смарт-приставок на российском рынке в 2018 году. С января по декабрь прошлого года продажи этой категории в сравнении с 2017 годом выросли на 82% в штучном выражении и на 88% в денежном выражении.

далее →

1 апреля / Комментарии
«Магнит» выкупит свои акции на 670,4 млн рублей для вознаграждения президента компании

«Магнит» выкупит свои акции на 670,4 млн рублей для вознаграждения президента компании

Продуктовая сеть «Магнит» с 1 по 5 апреля выкупит свои акции с Московской биржи стоимостью до 670,4 млн рублей. Акции пойдут на вознаграждение президенту компании Яну Дюннингу.

далее →

1 апреля / Комментарии
«220 Вольт» и «Леонардо» создают «Вольтонардо»

«220 Вольт» и «Леонардо» создают «Вольтонардо»

Крупные российские ритейтеры «220 Вольт» и «Леонардо» объединяются для запуска общей торговой DIY-сети «Вольтонардо».

далее →

29 марта / Комментарии
«ВкусВилл» начал продавать продукты на развес

«ВкусВилл» начал продавать продукты на развес

Сеть магазинов «ВкусВилл» сообщила об открытии отдела с продуктами на развес. В магазине уже можно купить крупы, хлеб, макароны, орехи, сухофрукты и сладости без пластиковой упаковки.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!