Honor стал лидером продаж на российском рынке смартфонов

Объединенная компания Связной | Евросеть подвела итоги I квартала на рынке смартфонов. С января по март 2019 года россияне приобрели 6,7 млн смартфонов на общую сумму 107 млрд рублей.

По данным Связной | Евросеть, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года рынок вырос в штуках на 8%, в денежном выражении — на 13%. Увеличилась и средняя стоимость смартфонов: по итогам 1 квартала 2019 года она составила 15,9 тыс. рублей, в то время как год назад — 15,2 тыс. рублей. Лидером в штучном выражении стал Honor, следом расположились Samsung и Apple. В денежном выражении лидером остался Apple.