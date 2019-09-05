Honor занял сразу три позиции в топ-5 самых популярных смартфонов в 2019 году

Группа «М.Видео-Эльдорадо» выяснила, какие смартфоны пользовались наибольшим спросом у российских покупателей в первые шесть месяцев 2019 года. Впервые в топ-5 самых продаваемых смартфонов вошли сразу четыре модели китайских брендов, лидером стала модель Honor 7A.

По оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо» в первом полугодии российский рынок смартфонов составил 13,5 млн устройств и 216 млрд р., что на 6% в штуках и 12% в деньгах больше, чем годом ранее. Продажи смартфонов Группы «М.Видео-Эльдорадо» по итогам шести месяцев 2019 года выросли на 18% в штуках и на 26% в денежном выражении — в разы выше рынка, чему способствовали расширение ассортимента, выгодные ценовые предложения.

Самым популярным смартфоном в России по итогам первого полугодия 2019 года оказался Honor 7A, в топ-5 вошли ещё три модели Honor. В рейтинг также вошла одна модель от Xiaomi — Redmi 6A и Samsung — Galaxy J2 Core. В последние четыре года в январе-июне в пятёрку самых популярных смартфонов входили преимущественно модели Samsung или Apple.

Топ-5 популярных смартфонов на российском рынке, январь-июнь 2016-2019 (в шт.)

«Изменения в рейтинге самых популярных смартфонов связаны с ростом доверия и популярности ключевых китайских производителей. Если учитывать все основные китайские бренды, то их доля превысила половину российского рынка смартфонов в штуках. Наиболее уверенный рост демонстрируют Huawei и Honor. По итогам первого полугодия каждый третий купленный россиянами смартфон произведен одним из этих брендов. Два года назад их доля была почти вчетверо ниже, что свидетельствует о высоком качестве продукции, привлекательных технических решениях и правильном ценообразовании», — сказал руководитель департамента «Мобильная техника» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Honor стал самым быстрорастущим брендом

Около 24% российского рынка в штуках по итогам первого полугодия 2019 года занял Honor. Его продажи увеличились в 2,1 раза, что стало лучшим результатом среди всех брендов. Несколько десятков смартфонов производителя представлены в большинстве ценовых сегментов (кроме более 50 тыс. р.), что позволяет россиянам делать выбор исходя из имеющегося бюджета, при этом получить стильный девайс с самыми современными и необходимыми техническими возможностями.

В первом полугодии активно рост спрос на смартфоны в трёх ценовых сегментах: от 5 до 10 тыс. р., от 10 до 20 тыс. р. (в совокупности занимают 70% рынка) и более 50 тыс. р. Самыми продаваемыми устройствами в нижнем и среднем диапазонах стали Honor 7A и Honor 8X соответственно. Среди премиальных девайсов наибольшей популярностью пользовался iPhone XR 64 ГБ.