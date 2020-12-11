Хотите создавать онлайн-ритейл будущего? На Digital Retail 2020 расскажут, что делать

15 декабря 11:00 в онлайне пройдёт конференция RetailCRM с топовыми спикерами из разных сфер

Ритейл всегда двигался большими шагами. Когда рынок увеличился до достаточных объёмом, то значимость факта покупки даже уникального товара стала падать и почти сошла на нет.

Товар или удачное место перестали быть главными. И конкурировать теперь нужно за любовь и признание клиентов. За то, какой клиентский опыт они приобретают, покупая у вас, какие эмоции получают.

8 экспертов в разных областях на онлайн-конференции Digital Retail соберут цельную картину о том, как российскому retail и eCommerce выстроить процессы, увеличить продажи и справиться с ростом.

Кто выступит на конференции и о чём они расскажут