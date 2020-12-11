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Хотите создавать онлайн-ритейл будущего? На Digital Retail 2020 расскажут, что делать

15 декабря 11:00 в онлайне пройдёт конференция RetailCRM с топовыми спикерами из разных сфер

Ритейл всегда двигался большими шагами. Когда рынок увеличился до достаточных объёмом, то значимость факта покупки даже уникального товара стала падать и почти сошла на нет.

Товар или удачное место перестали быть главными. И конкурировать теперь нужно за любовь и признание клиентов. За то, какой клиентский опыт они приобретают, покупая у вас, какие эмоции получают.

8 экспертов в разных областях на онлайн-конференции Digital Retail соберут цельную картину о том, как российскому retail и eCommerce выстроить процессы, увеличить продажи и справиться с ростом.

Кто выступит на конференции и о чём они расскажут

  • Дмитрий Бороздин — генеральный директор RetailCRM — покажет новую версию продукта
  • Максим Поташев — магистр игры «Что Где? Когда?» — обсудит клиентский сервис в eCommerce
  • Максим Ильяхов — автор бестселлера «Пиши, сокращай» и основатель сервиса «Главред» — расскажет про контент-маркетинг в торговле: какими должны быть соцсети и блог, чтобы люди оставались с вами и хотели у вас покупать
  • Роман Кумар Виас — сооснователь Qlean и QMarketing — разберёт, как правильно продвигать онлайн-ритейл
  • Фёдор Вирин, партнёр Data Insight — поделится новым исследование про то, как пользователи используют рекомендации и отзывы в процессе покупок
  • Алексей Ткачук — digital-блогер № 1, автор Dnative — объяснит, как соцсети превращаются в крупнейшие маркетплейсы
  • Виталий Говорухин — консультант, маркетолог, продавец, автор смарт-книги «Продажи в переписке» — раскроет 5 точек роста eСommerce-проекта в продажах в чатах и мессенджерах
  • Стив Исаков — Ecosystem Program Manager в Nike — покажет, как строить долгосрочные отношения с клиентом
Автор: Анна
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