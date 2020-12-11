Хотите создавать онлайн-ритейл будущего? На Digital Retail 2020 расскажут, что делать
15 декабря 11:00 в онлайне пройдёт конференция RetailCRM с топовыми спикерами из разных сфер
Ритейл всегда двигался большими шагами. Когда рынок увеличился до достаточных объёмом, то значимость факта покупки даже уникального товара стала падать и почти сошла на нет.
Товар или удачное место перестали быть главными. И конкурировать теперь нужно за любовь и признание клиентов. За то, какой клиентский опыт они приобретают, покупая у вас, какие эмоции получают.
8 экспертов в разных областях на онлайн-конференции Digital Retail соберут цельную картину о том, как российскому retail и eCommerce выстроить процессы, увеличить продажи и справиться с ростом.
Кто выступит на конференции и о чём они расскажут
- Дмитрий Бороздин — генеральный директор RetailCRM — покажет новую версию продукта
- Максим Поташев — магистр игры «Что Где? Когда?» — обсудит клиентский сервис в eCommerce
- Максим Ильяхов — автор бестселлера «Пиши, сокращай» и основатель сервиса «Главред» — расскажет про контент-маркетинг в торговле: какими должны быть соцсети и блог, чтобы люди оставались с вами и хотели у вас покупать
- Роман Кумар Виас — сооснователь Qlean и QMarketing — разберёт, как правильно продвигать онлайн-ритейл
- Фёдор Вирин, партнёр Data Insight — поделится новым исследование про то, как пользователи используют рекомендации и отзывы в процессе покупок
- Алексей Ткачук — digital-блогер № 1, автор Dnative — объяснит, как соцсети превращаются в крупнейшие маркетплейсы
- Виталий Говорухин — консультант, маркетолог, продавец, автор смарт-книги «Продажи в переписке» — раскроет 5 точек роста eСommerce-проекта в продажах в чатах и мессенджерах
- Стив Исаков — Ecosystem Program Manager в Nike — покажет, как строить долгосрочные отношения с клиентом