Huawei обогнала Apple по объему продаж смартфонов

Компания Huawei Technologies во втором квартале 2018 г. обогнала Apple по объему продаж смартфонов и стала второй в мире компанией после Samsung Electronics по количеству реализуемой продукции данного класса, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитической фирмы Canalys.

Продажи Huawei во втором квартале достигли 54 млн смартфонов — это на 41% больше по сравнению с прошлым годом. На росте продаж благоприятно сказалась популярность флагманской модели компании Huawei P20.

Другой причиной называют изменение стратегии компании и нацеленность на расширение рынка. По словам аналитика Canalys, компания сфокусировалась на росте за счет больших объемов продаж в нижнем ценовом сегменте. «Honor, который долгое время был основным брендом компании в Китае, но был мало представлен на внешнем рынке, теперь стал ключевым звеном в этой стратегии», — отметил аналитик.

Во втором квартале доля моделей Honor в продажах Huawei увеличилась до 36%, в прошлом году данный показатель составлял 24%. Компании удалось реализовать порядка 4 млн моделей Honor на внешних рынках, что на 150% больше год к году. В частности, продажи устройств выросли на территории России, Восточной Европы и Индии.

Во втором квартале 2018 г Samsung Electronics продала 73 млн смартфонов, что на 8% меньше по сравнению с 2017 г. Apple за аналогичный период реализовала 41 млн смартфонов, рост составил 1% год к году, компания опустилась на третью строчку.