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Huawei в России получила рекордную выручку

За 2018 год российская «дочка» Huawei получила рекордную выручку — 132,3 млрд рублей. Большая часть этой суммы приходилась на продажу смартфонов, сообщает РБК.

Прибыль компании выросла в 2018 году в 2,4 раза до 3,35 млрд рублей. Такие показатели стали рекордными для российского подразделения Huawei за всю историю его работы.

За прошлый год россияне купили около 7,5 миллиона смартфонов брендов Huawei и Honor, который также производится китайской компанией. Средняя стоимость гаджетов составила 13,4 тысячи рублей. Как сообщил представитель объединенной сети «М.Видео-Эльдорадо», каждый четвертый смартфон, купленный в России в 2018 году, выпущен под брендом Huawei. «В „М.Видео-Эльдорадо“ продажи Huawei и Honor выросли в четыре раза за счет широко представленной линейки, совместных акций и удобных кредитных инструментов», — отметил представитель этой сети, не уточняя выручку от их продажи.

Кроме смартфонов Huawei является производителем других потребительских устройств: компьютеров, планшетов, носимых устройств и гаджетов «умного» дома, телекоммуникационного и ИТ-оборудования (базовых станций, коммутаторов, серверов, систем хранения данных и др.) На данный момент более 80% рынка телеком-оборудования контролируют китайские компании, среди которых большую долю занимает Huawei.

Автор: Анна
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