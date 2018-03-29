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Huawei впервые обошла Apple по продажам смартфонов в России

Huawei впервые опередила Apple по объёму продаж смартфонов в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы компании-партнёра нескольких производителей электроники и трёх сотрудников ритейлеров.

По данным одного из собеседников, в феврале 2018 года доля Huawei (с учётом бренда Honor) в натуральном выражении на российском рынке выросла до 17,4 % с 14,5 % месяцем ранее, в то время как показатель Apple снизился с более чем 15 % до чуть менее 14 %.

Больше всего смартфонов в РФ по-прежнему продаёт Samsung, в активе которой значится 24,4-процентная доля рынка в штуках. При этом Apple продолжает лидировать по выручке.

Представитель Huawei в разговоре с изданием отметил, что компания давно занимает третье место по размеру реализации смартфонов в России. Выход на вторую позицию он объяснил расширением каналов продаж и ассортимента, в который входят устройства различных ценовых категорий — от 6 до 40 тыс. рублей.

Автор: Анна
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