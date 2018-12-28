Huawei заняла второе место по выручке от продаж смартфонов в России

Huawei обошла Samsung по выручке от продаж смартфонов в России, заняв второе место. В октябре доля Huawei (бренд Honor) на российском рынке смартфонов в денежном выражении составила 24,4%, а Samsung — 23,3%. Такие данные приводят «Ведомости» со ссылкой на материалы партнера нескольких производителей электроники. Доли Huawei и Samsung в денежном эквиваленте в сентябре составили 24,5 и 26,1%.

Таким образом, в октябре Huawei сместила Samsung со 2-го места по выручке от продаж смартфонов в России, следует из них. Huawei в октябре заняла 2-е место по продажам смартфонов в деньгах, а Samsung оказался третьим, подтверждает вице-президент по продажам «Связной-Евросети» Давид Борзилов.

Представитель Huawei объясняет этот успех тем, что оба бренда представлены в России в широком ценовом диапазоне. В октябре стартовали продажи Honor 8x и прошел предзаказ на флагман Huawei Mate 20, добавляет он. Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков связывает стремительный рост рыночной доли Huawei с богатым модельным рядом, активным маркетингом и совместными акциями с сотовыми компаниями и ритейлерами. Что касается падения Samsung, то эксперт говорит, что у этой компании осталось очень мало устройств в среднем ценовом сегменте.

Первое место по выручке от продаж смартфонов России традиционно занимает Apple. Доля компании в октябре составила 37,7% в денежном выражении. По сравнению с сентябрем, в конце которого в России начались продажи новых флагманов Apple iPhone XS и XS Max, этот показатель увеличился на 5,2 процентного пункта.

Всего в России в октябре 2018 г. было продано 2,86 млн смартфонов почти на 16,9 млрд руб.