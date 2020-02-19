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Hugo Boss открывает женские магазины

В Москве откроется первый в Европе магазин Boss Woman, в котором будет представлена только женская одежда. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в компании.

Первый магазин появится в торгцентре «Авиапарк», рассказали в пресс-службе Hugo Boss. Открытие каждой точи будет стоить порядка 10 млн руб., подсчитали в «Infoline-Аналитике».

Hugo Boss неслучайно выбрал РФ для запуска нового формата: российские женщины даже в условиях стагнации реальных доходов увеличивают расходы на приобретение одежды. Хотя эксперты и сомневаются, что открытие магазинов с узким ассортиментом — это удачная идея.

Это не единственный случай, когда fashion-бренд открывает в Москве магазин одежды специально для женщин. Бренд одежды Suitsupply в марте 2020 г. рассчитывают открыть Suitsupply Woman на территории арт-кластера «Красный Октябрь».

Несмотря на уход зарубежных ритейлеров с российского рынка, Москва остается в пятерке привлекательных городов для развития fashion-ритейла, отмечает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский.

Автор: Анна
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