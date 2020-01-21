Hugo Boss сам займется развитием бренда в России

Немецкий концерн Hugo Boss AG объявил о том, что теперь сам будет развивать в России свои магазины, рассчитанные на молодежную аудиторию, сообщает «Коммерсант». Эксперты полагают, что таким образом компания увеличит влияние на перспективном рынке.

Компания приняла это решение после открытия первых монобрендовых магазинов с помощью ООО «Трейд менеджмент». Эта фирма также занимается развитием в России таких марок как Lady & Gentleman City, Korpo, Casual Day, а также Armani Exchange и др. Компания рассчитывает открыть еще 15 магазинов в России и в марте приступить к развитию еще одного, который находится в ТЦ «Атриум».

Пока компания планирует заниматься магазинами, которые находятся в Москве и Санкт-Петербурге, а потом могут прийти в регионы. Например, в Казань или Екатеринбург. Также компания не будет отказываться от сотрудничества с ООО «Трейд менеджмент». В 2020 году франчайзи откроет как минимум одну новую точку Hugo.

«Когда бренд выходит на конечного клиента напрямую без посредника-дистрибутора, то имеет возможность получать дополнительную прибыль. Работая таким образом, бренды сокращают издержки на агентов, имеют возможность вести более гибкую ценовую и маркетинговую политику». Анна Лебсак-Клейманс, гендиректор Fashion Consulting Group (FCG)

В 2016 году на пост генерального директора концерна пришел Марк Лангер, который начал заниматься развитием двух основных суббрендов компании — это линейки Hugo и Boss, которые относятся уже не к премиальному, а к люксовому сегменту. Первый ориентирован на более молодую и модную аудиторию, тогда как основной — на более консервативного покупателя.