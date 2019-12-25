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i-Retail придумала,как платить чаевые даже с «непродвинутых» смартфонов

Компания i-Retail запустила на рынок сервис «чаевые картой». В отличие от действующих аналогов сервис tips.i-retail позволяет оставлять чаевые картой даже с самых простых — «непродвинутых» смартфонов, в том числе, не поддерживающих считывание QR-кода камерой или без модуля NFC, а значит не позволяющих делать оплату через Google Pay или Apple pay.

Новый сервис работает в двух режимах: QR платеж и SMS платеж.

В первом случае (QR) официант или заведение проходит быструю регистрацию на сайте сервиса, после чего ему приходит уникальная ссылка для получения чаевых. Эту ссылку необходимо предоставить клиенту любым удобным способом, например, распечатать визитку с QR кодом (готовый макет визитки есть в личном кабинете). Визитку можно вложить в бейдж официанта или наклеить на столы в зале. Также QR код может быть напечатан на бумажном предчеке. В случае, если посетитель готов оставить чаевые, он сканирует камерой своего смартфона QR-код с визитки, наклейки или предчека. После этого на экране открывается страница для оплаты, и посетителю остается только ввести сумму и совершить платеж. Деньги моментально попадают на счёт официанта/заведения в личном кабинете сервиса, откуда можно перевести себе средства на личную карту или расчетный счет. Этот способ предполагает наличие у гостя смартфона, способного считывать QR коды стандартной камерой или с помощью сторонних приложений.

Во втором случае (SMS) гостю после оплаты приходит SMS со ссылкой на копию чека, с предложением оставить отзыв о заведении и, при желании, отблагодарить официанта/заведение чаевыми. Для этого клиенту достаточно нажать на ссылку в SMS и перейти в браузер, где он может указать отчисляемую на чаевые сумму и совершить платеж.

В обоих сценариях доступна оплата через Apple Pay и Google Pay, если это предусмотрено телефоном пользователя. В противном случае можно ввести данные карты вручную. Опция SMS оплаты и печати QR кода на предчеке возможна в случае интеграции сервиса с кассовой системой заведения.

Получить доступ к функциям своего личного кабинета пользователь также может через чат-бот в любом из доступных ему мессенджеров. Для этого достаточно перейти в чат-бот с сайта сервиса или набрать в поисковой строке любого мессенджера «чаевые картой».

Сервис доступен для любых мест общественного питания, салонов красоты, барбер шопов, АЗС, такси, курьерских служб и их сотрудников. К нему может подключиться любое заведении России, Украины и Евросоюза буквально за одну минуту. Комиссия i-Retail за использование сервиса составляет 7%.

Автор: Анна
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