iGooods отсудил у Instamart почти 1 млн рублей за незаконное использование фотографии

Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск петербургской компании iGooods (ООО «Айгудс системс») к московскому сервису Instamart о нарушении исключительных прав (ст. 1301 Гражданского кодекса РФ) и решил взыскать с ответчика более 965 000 рублей. Суд огласил резолютивную часть решения 16 сентября.

Изначально заявленная сумма компенсации составляла 1 930 000 рублей. Компания Instamart использовала фотографии, которые сервис iGooods создал специально для своего электронного каталога с продукцией гипермаркетов. Именно благодаря качественно составленному каталогу сервис доставки может предоставлять свои услуги покупателям. В ходе рассмотрения дела в первой инстанции, которое началось в апреле, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора была привлечена автор фотографий. Автор подтвердила, что фото были сделаны для iGooods и компании были переданы исключительные права на произведения в полном объеме.

«Нам удалось отстоять в суде наши права на фотографии. Это первое судебное решение по подобному иску между игроками российского e-grocery. Надеемся, в дальнейшем это позволит правообладателям защитить себя и взыскать понесенные убытки», — рассказал управляющий и сооснователь сервиса iGooods Григорий Кунис.

Каталоги продукции сервиса iGooods включают 80 тыс. наименований. Компания собрала доказательства о незаконном использовании московским сервисом 193 снимков. Продукция на карточках Instamart имеет очень характерные для снимков петербургского сервиса черты — ракурс, тень, дата изготовления продукта. Протокол осмотра сайта заверен у нотариуса.