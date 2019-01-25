iGooods планирует масштабную региональную экспансию

iGooods — одна из крупнейших в России компаний по доставке продуктов, расширяет географию обслуживания: сервис планирует начать работать во всех российских городах-миллионниках до конца 2019 г. Инвестиции в каждый город составят 3-6 млн руб в зависимости от количества розничных сетей-партнёров.

«Это удачный момент для экспансии: в миллионниках сохраняется высокая покупательная способность населения и меняются привычки потребителей — все больше становится людей готовых дистанционно покупать продукты», — объясняет сооснователь и управляющий iGooods Григорий Кунис. — «Кроме этого, розничные сети заинтересованы в развитии доставки через интернет в регионах, а на локальных рынках E-Grocery нет сильной конкуренции».

«Мы рассчитываем, что оборот iGooods по итогам 2019 г. вырастет в 3 раза. При этом, долгосрочная стратегия компании предусматривает, что при сохранении таких темпов через 4 года товарооборот сервиса должен достигнуть 100 млрд. руб», добавляет Григорий Кунис.

Развитие в новых регионах iGooods будет проводить через программу франчайзинга. К нескольким городам проявляют интерес уже работающие с сервисом франчайзи, с остальными потенциальными партнерами компания ведет переговоры. «iGooods — технологичный бизнес, который можно довольно легко перенести в другие локации и масштабировать через систему франшизы», добавляет Григорий Кунис.