Игорь Лутц (the Untitled Venture) и Евгений Щепелин (экс топ-менеджер Яндекс.Маркета) создали холдинг для развития компаний в сфере ecommerce

Игорь Лутц (the Untitled Venture) совместно с бывшим топ-менеджером Яндекс.Маркета Евгением Щепелиным анонсировали создание нового инвестиционного холдинга в сфере электронной коммерции. Партнеры планируют инвестировать 300 миллионов рублей в создание единой платформы, помогающей производителям, интернет-магазинам и брендам эффективно размещать и продвигать свои товары на популярных онлайн-площадках в России.

Партнеры планируют создать площадку, которая объединит сервисы по подключению к маркетплейсам, а также созданию контента, ценообразованию, рекламному продвижению на онлайн-ресурсах. Платформа также сможет предложить логистические сервисы.

«Сейчас маркетплейсы и новые площадки развиваются очень динамично. Они помогают предпринимателям и производителям продавать свои товары, но, с другой стороны, довольно сложны для бизнеса. Наша цель — создать сервис, собрав лучшую экспертизу на рынке, чтобы участникам рынка было легко и удобно продавать на новых активно растущих площадках», — прокомментировал запуск Евгений Щепелин.

«Маркетплейсы — это новый и быстро развивающийся сегмент рынка с потенциалом кратного роста. Мы хотим дать возможность молодым перспективным компаниям и стартапами соответствовать темпам роста, которые задают крупнейшие площадки такие как: Ozon, Wildberries, Беру, Tmall. Для этого мы планируем не просто инвестировать капитал, но и активно помогать нашим портфельным компаниями экспертизой, развитием и управленческими навыками», — сказал Партнер фонда the Untitled Venture Игорь Лутц.

Технологическим партнером нового холдинга стала компания AWG, один из лидирующих разработчиков и интеграторов на рынке.

«Наша задача объединить лучшие сервисы на рынке электронной коммерции в единую платформу. Мы хотим сделать удобный и мощный инструмент для ежедневной работы с новыми каналами продаж как для производителей и онлайн-магазинов, так и для сопутствующих сервисов», — отметил Александр Хачиян, генеральный директор AWG.

В этом году партнеры планируют проинвестировать в несколько компаний отвечающие за интеграцию с торговыми площадками, создающими контент, управляющими рекламой.



Евгений Щепелин — независимый эксперт, экс-директор по развитию Яндекс.Маркета. Евгений более 17 лет активно работает в области электронной коммерции. Евгений принимал участие в запуске крупных онлайн проектов в России в различных категориях (Nestle Nespresso, Nescafe Dolce Gusto, INDITEX (Zara, Massimo Dutti, Bershka).

Игорь Лутц — ветеран рекламной индустрии, посвятил больше двадцати лет своей карьеры рынку маркетинга и медиа. Игорь руководил лидирующей на российском рынке коммуникационной группой BBDO. За это время он работал с ведущими международными и российскими компаниями в области FMCG, ритейл, мобильной связи, финансы.

Является со-основателем и Партнёром инвестиционного бутика ранних стадий the Untitled Ventures.

the Untitled Ventures — частный посевной венчурный фонд был основан Константином Синюшиным и Игорем Лутцем. В 2016–2019 годах фонд через программы the Untitled seed и the Untitled club (синдицированные сделки) инвестировал в инновационные технологические проекты, структурированные в российском и американском праве и работающие в индустриях Retail, Advertising + Media, Fashion, от 5 млн до 15 млн рублей. Сегодня в портфеле фонда около двадцати инновационных компаний, работающих в таких областях как: технологии для ритейла, маркетинговые технологии, новые цифровые медиа.