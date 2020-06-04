Игры и пандемия: как самоизоляция сделала из россиян геймеров

Компания QIWI провела исследование трат жителей России на игры и игровой контент в период самоизоляции с марта до конца мая. Анализ проводился по каналам приема электронных платежей компании в пользу крупнейших российских и международных мерчантов, которые специализируются на продаже игр, приложений и игрового контента для ПК, консолей и мобильных платформ. QIWI также изучила донаты (пожертвования зрителей стримов) с крупнейших стриминговых платформ.

По данным QIWI, оборот платежей в пользу игровых мерчантов в марте 2020 года увеличился на 44% по сравнению с аналогичным месяцем в 2019 году. В апреле рост покупок ускорился и составил уже 93% по сравнению с прошлым годом, а в мае рост по сравнению с тем же месяцем в прошлом году составил 79%. То есть за время самоизоляции россияне потратили на игры на 71% больше, чем за период с марта по май в 2019 году.

Количество транзакций также возросло: в марте (+4% по сравнению с мартом 2019 года) рост был не таким значительным, как в апреле (+23% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году) и мае (+31% по сравнению с маем 2019 года). В QIWI предсказывают продолжение этого позитивного тренда и в летние месяцы.

Размер среднего чека тоже показал значительную позитивную динамику: в марте 2020 года он вырос на 38% по сравнению с аналогичным показателем в марте прошлого года, в апреле средний чек на игры вырос более чем вполовину — на 57% — по сравнению с прошлым годом, а в мае — на 37% по сравнению с тем же показателем в мае 2019 года. В целом, по данным QIWI, средний чек на игровой контент за весну 2020 года вырос почти вполовину — на 44%. Лидером по размеру среднего чека стал Красноярский край — там он за три весенних месяца составил 643 рубля.

Самыми «играющими» регионами России в весенние месяцы стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Краснодарский край, Ростовская область, Свердловская область и Нижегородская область. Красноярский край показал самый динамичный рост интереса к играм: оборот платежей на игровой контент у жителей этого региона вырос более чем в два с половиной раза по сравнению с тем же показателем в весенние месяцы прошлого года. Средний чек в Санкт-Петербурге тоже вырос (почти в два раза по сравнению с весной 2019 года) и составил 324 рубля. Тот же показатель в Москве составил в весенние месяцы 2020 года 357 рублей и вырос на четверть по сравнению с прошлым годом.

Объем донатов (пожертвований от зрителей стримов с крупнейших стриминговых платформ, подключенных к QIWI) показал весной активный рост: в марте 2020 года он вырос примерно на 65% по сравнению с февралем, а в апреле — еще на 36% по сравнению с мартом. В весенние месяцы пользователи QIWI Кошелька отправили на 12% больше пожертвований, чем годом ранее, в денежном выражении.